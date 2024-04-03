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Сегодня, 14:28

Тренер сборной Казахстана Адиев: «Ахмат»? Скоро все сами узнаете»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал слухи о возможном назначении в «Ахмат».

«Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете», — приводит слова Адиева «Спорт День за Днем».

По информации «СЭ», в ближайшее время Адиев должен сменить Мирослава Ромащенко в качестве главного тренера «Ахмата».

С августа 2023 года «Ахматом» руководит Мирослав Ромащенко. 46-летний Адиев тренирует сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее российский специалист уже работал в грозненском клубе на посту помощника тренера.

«Ахмат» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

Источник: «Спорт День за Днем»
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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