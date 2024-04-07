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Сегодня, 20:09

Агент Жиго назвал трудным возвращение в «Спартак»

Руслан Минаев
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Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак», — цитирует агента Metaratings.ru.

30-летний француз в этом сезоне провел за «Марсель» 27 матчей и забил 2 гола. В портале Transfermarkt отмечается, что соглашение Жиго с «провансальцами» действует до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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