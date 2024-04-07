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Сегодня, 20:10

Мостовой — о матче с «Краснодаром»: «Козырь «Зенита» — на суперважные игры мы очень хорошо настраиваемся»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Следующий матч особенно важный — против «Краснодара». «Зенит» готов к этой игре?

— Команда готова. Я считаю, что это козырь «Зенита» — на суперважные матчи мы очень хорошо настраиваемся. Когда мы настраиваемся на команды из нижней части турнирной таблицы, у нас есть проблемы с мотивацией. Мы не очень хорошо играем. А когда такие суперважные матчи, мы хорошо настраиваемся. Каждый игрок понимает, что это золотой матч будет. Все в наших руках. Настрой будет 100 процентный.

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«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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