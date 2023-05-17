Агент защитника «Норвича» Яннулиса подтвердил интерес «Спартака» и «Динамо» к игроку

Агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы греческого защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса, подтвердил новость об интересе «Спартака» и «Динамо» к игроку.

«Да, интерес есть, однако игрок, к сожалению, не будет доступен для трансфера ближайшим летом», — сказал Панагиотакис «СЭ».

Ранее об интересе московских клубов сообщил журналист PinkUn Коннор Саутвелл.

В сезоне-2022/23 Яннулис сделал одну результативную передачу в 27 матчах за «Норвич». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.