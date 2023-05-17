Кавазашвили: «Я счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что счастлив быть легендой «Зенита».

«Я буду счастлив, если болельщики «Зенита» помнят, как я в 1960 году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в «Торпедо». Я только счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», — цитирует экс-вратаря Legalbet.

Кавазашвили выступал за «Зенит» в 1960 году и провел за сине-бело-голубых 30 матчей. Также он играл в составе «Торпедо» (Москва и Кутаиси), «Динамо» (Тбилиси), московского и костромского «Спартака».