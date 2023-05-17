Кавазашвили: «Я счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год»

17 мая, 12:14
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что счастлив быть легендой «Зенита».
«Я буду счастлив, если болельщики «Зенита» помнят, как я в 1960 году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в «Торпедо». Я только счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», — цитирует экс-вратаря Legalbet.
Кавазашвили выступал за «Зенит» в 1960 году и провел за сине-бело-голубых 30 матчей. Также он играл в составе «Торпедо» (Москва и Кутаиси), «Динамо» (Тбилиси), московского и костромского «Спартака».