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Сегодня, 12:46

Агент Жиго рассказал, что часто разговаривает с Самуэлем о «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Мохамед Беншенафи заявил, что защитник Самуэль Жиго очень привязан к «Спартаку». Он не исключил возвращение игрока в Россию.

«Самуэль и его семья счастливы в Марселе, но мы не знаем, что может произойти в будущем. Жиго очень привязан к «Спартаку» и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать в составе «Спартака», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

В этом сезоне Жиго провел в составе «Марселя» 17 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Футболист перешел из «Спартак» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-chasto-razgovarivaem-s-samyue-lem-o-spartake/
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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