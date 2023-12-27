Агент Жиго рассказал, что часто разговаривает с Самуэлем о «Спартаке»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи заявил, что защитник Самуэль Жиго очень привязан к «Спартаку». Он не исключил возвращение игрока в Россию.

«Самуэль и его семья счастливы в Марселе, но мы не знаем, что может произойти в будущем. Жиго очень привязан к «Спартаку» и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать в составе «Спартака», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

В этом сезоне Жиго провел в составе «Марселя» 17 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Футболист перешел из «Спартак» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.