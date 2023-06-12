Агент Жиго: «Самюэлю приятно, что Джикия и Соболев исполнили его кричалку. Он любит «Спартак»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о кричалке «Спартак» — ауф!» в исполнении футболистов красно-белых Георгия Джикии и Александра Соболева.

«Самюэлю было очень приятно, что бывшие одноклубники исполнили его кричалку «Спартак» — ауф!». Жиго до сих пор со всеми на связи. Он любит «Спартак»! — сказал Беншенафи «СЭ».

Джикия и Соболев исполнили кричалку вместе с болельщиками на матче медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой».