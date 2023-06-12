Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

Мостовой прокомментировал слова Салиховой о подаренных «Ростову» пенальти

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая заявила, что «Ростову» в качестве компенсации дарились всевозможные пенальти за переезды и неудобства команды.

«Странно, что Салихова сказала об этом только сейчас. Мы-то заметили это уже давно, когда в пользу «Ростова» назначали спорные пенальти. И ведь ростовчане в итоге побили рекорд РПЛ по пробитым одиннадцатиметровым. Из тех 15 пенальти 7 можно было не давать. Но их поставили А с чем это связано, я не знаю» — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

По итогам чемпионата России сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10932983-mostovoj-otreagiroval-na-slova-salihovoj-o-podarennyh-rostovu-penalti.html
Александр Мостовой
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Крамаренко: «Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих»
Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»
Крамаренко: «Дай бог в следующем году ЦСКА станет чемпионом России»
Карраскаль: «Мне все нравится в ЦСКА!»
Пономарев назвал игроков ЦСКА, которые успешно провели сезон-2022/23
Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Жиго: «Самюэлю приятно, что Джикия и Соболев исполнили его кричалку. Он любит «Спартак»