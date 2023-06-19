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19 июня, 23:03

Агенты ищут Арнору Сигурдссону команду в Англии и Нидерландах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступавший в минувшем сезоне за шведский «Норрчепинг», не планирует возвращаться в Россию, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в настоящий момент агенты футболиста занимаются трудоустройством своего клиента. Отмечается, что особый интерес к нему проявляют клубы из Чемпионшипа и чемпионата Нидерландов.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА, в сезоне-2022/23 он выступал за «Норрчепинг». На счету хавбека 9 голов в 15 матчах чемпионата Швеции-2023.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость исландца в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.

«Блэкберн» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. В сезоне-2022/23 команда заняла седьмое место в турнирной таблице лиги с 69 очками в 46 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005170564_agentyi_ischut_arnoru_sigurdssonu_komandu_v_anglii_i_niderlandah
Арнор Сигурдссон
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