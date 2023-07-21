Агкацев — о Суперфинале Кубка России: «Сафонов повел себя как настоящий капитан»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил, что ощущал во время суперфинала Кубка России.

— Ты вышел на поле — «Лужники», 50 тысяч человек, миллионы зрителей онлайн. Как ощущения?

— Когда вышли из подтрибунки и я увидел масштаб — понял окончательно, насколько это большой матч для меня. Но со стартовым свистком все эти мысли ушли, я сфокусировался на игре.

— Когда пенальти назначили, о чем подумал?

— Первым же делом стал вспоминать, куда бьет Чалов! Мы перед игрой это разбирали. Федор — один из лучших пенальтистов в России, гадать бесполезно, поэтому пришлось действовать по ситуации.

— Сафонов как-то помогал перед серией?

— Мотя в принципе помогал готовиться перед финалом. Он нормально воспринял то, что не будет играть, повел себя как настоящий профессионал и капитан. Не обижался, напротив, спрашивал, как может мне помочь, давал советы.