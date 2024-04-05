«Ахмат» объявил о назначении Адиева на пост главного тренера

Российский специалист Магомед Адиев стал новым главным тренером «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» — говорится в заявлении грозненцев.

4 апреля «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды. Адиев уже работал в грозненском клубе в 2018 году.

С 2022 года 46-летний специалист также является главным тренером сборной Казахстана. Адиев будет совмещать работу в клубе и сборной.

После 21 матча «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками.