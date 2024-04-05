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Сегодня, 14:16

«Ахмат» объявил о назначении Адиева на пост главного тренера

Алина Савинова
Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский специалист Магомед Адиев стал новым главным тренером «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» — говорится в заявлении грозненцев.

4 апреля «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды. Адиев уже работал в грозненском клубе в 2018 году.

С 2022 года 46-летний специалист также является главным тренером сборной Казахстана. Адиев будет совмещать работу в клубе и сборной.

После 21 матча «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
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