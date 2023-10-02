«Ахмат» предложил нападающему Конате новый контракт

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил «СЭ», что клуб начал переговоры с нападающим Мохамедом Конате по новому контракту.

В начале сентября Газзаев сообщал «СЭ» о желании грозненского клуба продлить контракт с форвардом.

«Мы сделали предложение Конате по новому контракту. Ведутся переговоры, обсуждаем продление соглашения с нападающим», — сказал Газзаев «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 25-летний форвард из Буркина-Фасо провел 14 матчей за грозненцев во всех соревнованиях и забил 4 гола.