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Сегодня, 17:10

«Ахмат» предложил нападающему Конате новый контракт

Константин Белов
Корреспондент
Мохамед Конате.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил «СЭ», что клуб начал переговоры с нападающим Мохамедом Конате по новому контракту.

В начале сентября Газзаев сообщал «СЭ» о желании грозненского клуба продлить контракт с форвардом.

«Мы сделали предложение Конате по новому контракту. Ведутся переговоры, обсуждаем продление соглашения с нападающим», — сказал Газзаев «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 25-летний форвард из Буркина-Фасо провел 14 матчей за грозненцев во всех соревнованиях и забил 4 гола.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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