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Сегодня, 14:45

Ахметов рассказал, как Акинфеев подшучивал над игроками ЦСКА

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов вспомнил, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подначивал Георгия Кырнаца после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Ха-ха. Больше всех его травил Игорь. Помазу тоже доставалось по этой теме. Игорь говорил: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил». Он молодых вообще всегда держал в тонусе. Шутки про плов, меня и Баху [Зайнутдинова] всегда были», — цитирует Акинфеева Sport24.

Сегодня, 21 июля, «Краснодар» сыграет с «Динамо» в первом туре РПЛ сезона-2023/24. Начало — в 19.00 мск.

Игорь Акинфеев
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
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