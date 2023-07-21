Ахметов рассказал, как Акинфеев подшучивал над игроками ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов вспомнил, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подначивал Георгия Кырнаца после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Ха-ха. Больше всех его травил Игорь. Помазу тоже доставалось по этой теме. Игорь говорил: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил». Он молодых вообще всегда держал в тонусе. Шутки про плов, меня и Баху [Зайнутдинова] всегда были», — цитирует Акинфеева Sport24.