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21 марта, 11:19

Ахметов — о матче с «Црвеной Звездой»: «Дай бог сыграю в основном составе»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой».

— Как проводите паузу в чемпионате — это время до поездки? Как самочувствие?

— Хорошо проводим тренировочный процесс, у нас было время для небольшого отдыха. Хорошо отдохнули, с этой недели принялись за работу. Хорошо работаем и готовимся к матчу и к оставшейся части сезона.

— Вы рассчитываете сыграть в основном составе в субботу в Белграде?

— Вообще, хочется, конечно. Но принимать решение будет главный тренер. Дай бог сыграю.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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