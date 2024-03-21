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21 марта, 11:23

Ахметов: «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Црвеной Звездой».
Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Црвеной Звездой».

— Бывали ли вы в Сербии? Какие ожидания от матча, что знаете о «Црвене Звезде»?

— В Сербии не был. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, поэтому игра будет очень хорошей, очень тяжелой. Готовимся, настраиваемся на тяжелый матч. Считаю, что каждый хочет себя проявить, поэтому едем с мыслями о победе.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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