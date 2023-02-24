0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:03

Ахметов не исключил возвращения в ЦСКА в будущем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Ильзат Ахметов (слева) — Бактиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с бывшими партнерами по ЦСКА.

«Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему что-то особенное? Конечно, я здесь провел четыре года, полюбил это место. Возвращаюсь как домой. С кем кроме Бахтиера Зайнутдинова общаюсь из ЦСКА? С Жорой [Щенников], с Набой [Набабкин], с Федей Чаловым. Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?» — сказал Ахметов «СЭ».

Ахметов стал игроком «Краснодара» в июле 2022 года. С 2018 по 2022 год полузащитник выступал в составе армейского клуба.

Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: «Ахмат» хочет бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте»