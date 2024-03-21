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21 марта, 11:25

Ахметов: «Меня удивила отставка Ивича, но руководство «Краснодара» знает, что делает»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Удивила ли вас отставка Ивича или, зная руководителей «Краснодара», вы не очень удивились?

— Честно говоря, да, удивила отставка. Но это внутреннее дело клуба. Наверное, они знают, что творится, и что нужно для них. С нашей стороны может быть не все очевидно. Это их дело, они решают и принимают решение.

«Краснодар» отправил Ивича в отставку 13 марта. До конца сезона-2023/24 команду будет тренировать Мурад Мусаев.

26-летний Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе этого года.

Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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