Ахметов: «Меня удивила отставка Ивича, но руководство «Краснодара» знает, что делает»

21 марта, 11:25
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
— Удивила ли вас отставка Ивича или, зная руководителей «Краснодара», вы не очень удивились?
— Честно говоря, да, удивила отставка. Но это внутреннее дело клуба. Наверное, они знают, что творится, и что нужно для них. С нашей стороны может быть не все очевидно. Это их дело, они решают и принимают решение.
«Краснодар» отправил Ивича в отставку 13 марта. До конца сезона-2023/24 команду будет тренировать Мурад Мусаев.
26-летний Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе этого года.