Тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Андрея Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

— Как сообщают, Андрей Мостовой вернулся из расположения сборной России с травмой. Насколько он выбыл и успеет ли восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Андрей еще не прибыл, он завтра прибудет в расположение клуба, и мы уже посмотрим, насколько серьезная травма. То, что я знаю на сегодня, она позволит ему быть в строю к моменту возобновления чемпионата. Опять же. Это предварительно.

20 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Мостовой вернется в расположение «Зенита» из-за травмы.

21 марта сборная России проведет матч против Сербии, 25 марта — против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».