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21 марта, 11:29

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Андрея Мостового

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

— Как сообщают, Андрей Мостовой вернулся из расположения сборной России с травмой. Насколько он выбыл и успеет ли восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Андрей еще не прибыл, он завтра прибудет в расположение клуба, и мы уже посмотрим, насколько серьезная травма. То, что я знаю на сегодня, она позволит ему быть в строю к моменту возобновления чемпионата. Опять же. Это предварительно.

20 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Мостовой вернется в расположение «Зенита» из-за травмы.

21 марта сборная России проведет матч против Сербии, 25 марта — против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Андрей Мостовой
Сергей Семак
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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