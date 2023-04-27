Ахметов заявил о недовольстве своим игровым временем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о своем будущем.

«Сейчас, конечно, есть вопросы. Не все устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Все возможно», — цитирует Ахметова Sport24.

25-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.