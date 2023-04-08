Акинфеев о матче с «Арсеналом» в 2006-м: «Фабрегас бьет мимо, Ван Перси промахивается. Я тогда просто охреневал»

Сегодня, 11:50
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой матч хотел бы повторить.
— Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба. — Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило. Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.
После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет — нет (смеется).
— Ты веришь в эту мистику?
— Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин. Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).
1 ноября 2006 года ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с «Арсеналом» (0:0). Лондонцы нанесли 24 удара, 7 из них — в створ.