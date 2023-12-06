Акинфеев рассказал, почему он стал вратарем: «Я никогда в жизни не любил бегать»

Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как в детстве он выбрал позицию вратаря.

«На моей второй тренировке тренер начал спрашивать, кто где хочет играть, на какой позиции, — вспоминает Игорь. — Как все говорят: «Хочу забивать голы, хочу быть защитником, хочу быть нападающим». А я говорю: «Я в ворота хочу». Потому что я не любил бегать никогда в жизни. И не люблю по сей день. И, наверное, все-таки что-то наверху есть, что меня подталкивало к этому. Потому что пятилетнему пацану только самый сумасшедший подскажет стоять в воротах... Играть в воротах — так правильно!»

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию