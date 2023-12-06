Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в мороз

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проведении матчей чемпионата России при сильном снегопаде и морозе.

В субботу, 9 декабря, красно-белые должны сыграть против «Крыльев Советов» в 18-м туре РПЛ. Встреча должна состояться в Москве, в этот день в столице ожидается снижение температуры до минус 16 градусов.

«Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Абаскаля.

Ранее Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
12
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне вообще все равно»
Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче с «Ахматом»
Газзаев: «Останется ли Абаскаль в «Спартаке»? В таком психологическом состоянии сложно тренировать»
Газзаев: «Игрокам «Зенита» после пяти чемпионств подряд сложно найти мотивацию»
В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»
Газзаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Почему осенью мы проводим 18 туров, а весной — всего 12?
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»
«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи в кредит
Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»
Севикян — о целях «Пари НН»: «Все мы хотим подняться еще выше»
Агент Марадишвили рассказал, что не знает об интересе «Пари НН»
В «Ахмате» заявили, что довольны работой Ромащенко и не планируют его убирать зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Акинфеев рассказал, почему он может удалиться из командного чата: «Блин, да дайте вы отдохнуть!»

Акинфеев рассказал, почему он стал вратарем: «Я никогда в жизни не любил бегать»