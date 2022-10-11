Сегодня, 16:48
Актер и болельщик «Зенита» Сергей Селин отреагировал на намерение игроков питерского клуба Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
«Если хотят — пусть получают. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Они хотят играть за «Зенит», хотят играть в России. Если они помогут нашей команде, почему бы и нет. Мы, в отличие от всех, принимаем любого. Говорим: «Ребята, играйте, любите, размножайтесь, показывайте результаты». Мы предоставляем им эти возможности. Мы — большие и великие, можем всех принять», — цитирует «Спорт День за Днем» Селина.
Актер рассказал, продолжит ли поддерживать «Зенит», если там будут играть только легионеры.
«Я тут немножко не понимаю. Если в команде играют одни легионеры, считаю, что это плохо. Это неправильно», — добавил он.
18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования