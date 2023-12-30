Алаев назвал зимние туры РПЛ главным разочарованием 2023 года

Президент РПЛ Александр Алаев назвал главное разочарование 2023 года.

«Зимние туры РПЛ, в особенности матчи «Балтика» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Мне было очень сложно в этот период. Я понимал, что мы могли иначе отреагировать на эту ситуацию. Но не хочется сейчас посыпать голову пеплом. Мы признали ошибки, где-то действительно не могли повлиять. Но я уверен, что у нас есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было», — приводит слова Алаева Sport24.

3 декабря матч ЦСКА и «Ростова» (2:0) в 17-м туре РПЛ прошел во время сильного снегопада. Поле пытались привести в относительный порядок с помощью техники и лопат, расчистка газона продолжалась даже во время игры. В послематчевом интервью главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?» За свои высказывания Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один условно).

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за снегопада.