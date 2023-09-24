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Сегодня, 11:00

Алаев отметил игру «Краснодара» на старте сезона: «При новом тренере команда поменялась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какая из команд лиги приятно удивила его на старте чемпионата.

«Краснодар»! Я не ожидал, честно говоря. «Краснодар» немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надежно они играют в обороне.
Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идет. Это то, что мы ждали как болельщики", — сказал Алаев «СЭ».

«Краснодар» с 18 очками в 8 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте идут «Крылья Советов», которые набрали 18 очков в 9 играх и идут выше по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Алаев
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