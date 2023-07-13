Алаев: «Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями — решение «Спартака»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что «Спартак» пока не уведомлял лигу о предпочтительной дате вручения бронзовых медалей за прошлый сезон.

«Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями — решение «Спартака». ЦСКА предложил нам наградить их [серебряными медалями] на своем мероприятии. Пока у меня не было информации от «Спартака». Регламент четко не фиксирует какие-то временные премии, это решение клуба, они могут самостоятельно — хоть на тренировке, хоть на первом матче вручить медали. Обязательно ли в этом году? Будет странно, если они не будут вручены в этом году», — цитирует ТАСС Алаева.

В сезоне-2022/23 «Спартак» набрал 54 очка в 30 матчах и занял 3-е место в чемпионате России.