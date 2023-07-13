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Кафанов: «Заплатил очень много штрафов в «Ростове», пока понял, что можно, а что нельзя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о работе в связке с главным тренером Валерием Карпиным.

— Большую часть карьеры вы проработали в связке с Курбаном Бердыевым. Сложно было привыкнуть к совершенно другому типажу, Карпину?

— Мы были знакомы давно, здоровались перед играми. Относился к нему с огромным уважением еще как к игроку. А когда приехал в Ростов, меня прямо из аэропорта отвезли к Валерию Георгичу. Тот рассказал, каким видит футбол «Ростова», чего бы хотел от команды.

В первое время было непривычно. Когда 20 лет работаешь с одним тренером, потом перестроиться не так просто. С точки зрения режима, правил, нужно было время на адаптацию.

— Например?

— Заплатил очень много штрафов, пока понял, что можно, а что нельзя.

— Вы? Штрафов?

— Да. Например, звонят ребята: «Виталич, у нас обед». А я обычно не обедал. Следил за весом, поэтому иногда пропускал прием пищи. И тут мне говорят: «А это неважно, Виталич. Можете не есть, но у нас за каждую минуту опоздания надо платить». Пока подоспел, набежала приличная копеечка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-12-kafanov-zaplatil-ochen-mnogo-shtrafov-v-rostove-poka-ponyal-chto-tut-mozhno-a-chto-nelzya
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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