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Сегодня, 12:24

Алаев считает, что возвращение пива на стадионы улучшит финансовое положение клубов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев заявил, что многие поддерживает возвращение пива на стадионы.

«Это однозначная позиция. Просто напомню, что в декабре 2019 года, когда рассматривался законопроект в первом чтении, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе. В том числе и по посещаемости, являлась одной из самых конкурентоспособных. Клубы участвовали в международных соревнованиях, имели возможность продавать футболистов в зарубежные клубы. Средняя посещаемость составляла 18 тысяч зрителей», — заявил Алаев.

Он также рассказал, что клубы сейчас теряют деньги из-за невысокой посещаемости и отсутствия международных соревнований.

«Беспрецедентное решение ФИФА, которое позволяло легионерам уезжать — принято. Клубы, которые успели совершить сделки, до сих пор не могут получить деньги.
Однозначная позиция — необходимо возвращать пиво на стадионы. Надеюсь, еще одного чтения не придется ждать 4 года», — добавил Алаев.

Александр Алаев
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