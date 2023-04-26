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Быстров — о последних результатах Абаскаля: «Не знаю, что за истерика с тренерским штабом «Спартака». Дайте поработать!»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о последних результатах красно-белых.

— Когда лидера нет и команде тяжело, тренерский штаб должен находить выход из положения, открывать новых игроков, ставить молодых. Не знаю, что там за истерика с тренерским штабом, что надо всех увольнять. Дайте спокойно поработать! Ну, поплыла немного команда по результатам. Но «Крылья» плывут — и Осинькин работает. Игра-то есть, молодые выглядят лучше, чем смотрелись изначально. Значит, это плод трудов тренерского штаба.

— Абаскаль же явно не угадал со стартовой тактикой?

— Мы уже не в первый раз об этом говорим. Почему всегда два разных тайма? Почему с первых минут не удается настроить команду? Почему они включаются, только когда уже петух в задницу клюнул? Думаю, этот вопрос задаем не только мы. В тренерском штабе тоже сидят и думают: «Блин, как их еще-то настроить? Вроде все делаем, и так попробовали, и так». Они пробуют, поверь. Не сидят сигары курят на тренировках. Думают, ищут выход. Пока выхода нет, но они его найдут, — сказал Быстров.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура.

Александр Соболев. «Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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