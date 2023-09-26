Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС.

«Зачислен в группу на обучение тренера категории С. Сейчас идет обучение. Тренером работать не собираюсь, начинать уже поздновато, но для себя посмотреть, как идет процесс обучения после глобальных реформ, интересно. Есть ли в планах практика в команде мастеров? Учитывая то, что учусь на специалиста категории С, вряд ли мне посчастливится поработать на практике с тренером клуба РПЛ. Административный ресурс включать не буду. Обучение на тренера мне действительно важно в образовательных целях — мы много говорим, спорим о тренерской работе, но не все до конца представляют себе ее специфику, в том числе и не знают процесса обучения. Есть нюанс — коллеги предупредили, что при непосещении 10% лекций автоматически отчисление, а учитывая то, что работа не позволяет мне посещать все лекции, боюсь, что до конца процесса не дотяну. Могут отчислить. Тренером я вряд ли стану, хотя и есть пример Маурицио Сарри, который начал поздновато, но многого достиг», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alaev-poshel-uchit-sya-na-trenera-kategorii-s-trenerom-vryad-li-stanu-glavnoe-obrazovatel-ny-e-tseli/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терехин — об игре «Динамо»: «Некоторым игрокам для профилактики не помешает пару матчей посмотреть с лавочки»