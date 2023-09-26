Терехин — об игре «Динамо»: «Некоторым игрокам для профилактики не помешает пару матчей посмотреть с лавочки»

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом в комментарии для «СЭ» высказался об игре бело-голубых при Марцеле Личке.

«Что происходит с атакой «Динамо»? Моментов создают тучу, а голов нет! Личка пока никак не сбалансирует динамовский футбол — вначале страдала оборона, теперь не все в порядке с нападением. Когда у тебя есть такой подбор футболистов, команда обязана стабильнее играть и чаще побеждать.

Тут много вопросов не только к тренеру, но и к игрокам. Вон Макаров выходит на замену с таким видом, что он делает одолжение. Ясно, почему его не выпускают в старте. От Смолова ждут голов, а он вместо этого обижается на тренеров за раннюю замену. Как будто бы эти игроки выиграли для «Динамо» золотые медали и кубки, а их не ставят в основу. Личке, конечно, виднее, но некоторым игрокам для профилактики не помешает пару матчей посмотреть с лавочки. Голова тогда быстро встает на место!» — сказал Терехин «СЭ».

Также бывший игрок «Динамо» резко высказался о словах агента нападающего Константина Тюкавина, Алексея Сафонова.

«А Тюкавину, который потерял чувство гола, хочется порекомендовать сконцентрироваться на футболе и поменьше думать о новом контракте. Сейчас шума от цитат его агента гораздо больше, чем голевых действий молодого футболиста и есть ощущение, что это давит на Константина. Нет ни одного другого футболиста РПЛ, про жизнь которого ежедневно журналистам рассказывает его агент. Ребята, вы же не на базаре, где надо погромче кричать про свой товар. Голы в этом плане гораздо полезнее пустой болтовни», — добавил Терехин.

«Динамо» с 15 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 9-м туре команда Лички в гостях уступила «Спартаку» (0:1).