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Сегодня, 13:57

Глава РПЛ Алаев хотел бы, чтобы сильнейшие игроки выступали в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах роста молодых игроков в российском чемпионате применительно к словам главного тренера сборной Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич, на мой взгляд, сказал понятные вещи. У футболистов есть несколько возможностей для прогресса — кто-то это делает в нашем чемпионате, как Кравцов, Ермаков, Пиняев, Салтыков, Тюкавин и список можно продолжить, а переход того же Захаряна — это хороший кейс и для клуба, и для самого игрока, потому что мы видели, что спад у игрока в прошлом чемпионате произошел. Сейчас у него есть хороший шанс перезагрузить карьеру. Это не значит, что все игроки РПЛ должны поступать так, как Захарян. Если у кого-то в карьере есть возможность поехать в добротный клуб в сильный чемпионат, а не в заштатный клуб и средний чемпионат, почему нет? А трансферное окно показало, что мы остаемся частью футбольной индустрии. Главный итог трансферного окна — то, что наши футболисты имеют возможность строить карьеру по-разному. Мне бы как президенту лиги хотелось, чтобы все сильнейшие играли у нас в чемпионате. Мы являемся членами футбольной семьи, а у футболистов есть выбор. Можно уехать молодому россиянину, россиянину за 30 лет и иностранцу. Но совершенно точно, что прогрессировать можно и в РПЛ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ, после того как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alaev-hotelos-by-chtoby-sil-nejshie-igroki-vy-stupali-v-rpl-progressirovat-mozhno-i-nashej-lige/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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