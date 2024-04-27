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27 апреля, 23:20

Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом РПЛ»

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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не считает Медиалигу конкурентом премьер-лиги.

— Насколько вы удовлетворены работой комментаторов на матчах РПЛ, — когда во время матчей идет время от времени настырная реклама матчей Медиалиги?
— Спокойно отношусь к этому. Что касается качества работы коллег, всем нам — в том числе администрации лиги — есть, что улучшать. Но в целом мы довольны партнерскими отношениями с вещателем.

— Не считаете Медиалигу конкурентом?
— Нет, не считаю. Считаю Медиалигу партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем, — сказал Алаев «РБ Спорт».

Ранее Алаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо оставить в нынешнем виде.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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