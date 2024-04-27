Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом РПЛ»

27 апреля, 23:20
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не считает Медиалигу конкурентом премьер-лиги.
— Насколько вы удовлетворены работой комментаторов на матчах РПЛ, — когда во время матчей идет время от времени настырная реклама матчей Медиалиги?
— Спокойно отношусь к этому. Что касается качества работы коллег, всем нам — в том числе администрации лиги — есть, что улучшать. Но в целом мы довольны партнерскими отношениями с вещателем.
— Не считаете Медиалигу конкурентом?
— Нет, не считаю. Считаю Медиалигу партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем, — сказал Алаев «РБ Спорт».
Ранее Алаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо оставить в нынешнем виде.