Наумов: «Галактионов может выпустить Дзюбу против «Спартака», для Артема эти матчи особенные»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и железнодорожниками.

«Думаю, что «Локомотив» выиграет у «Спартака» — команда сейчас на подъеме, а последний матч в Нижнем показал, что команда настроена решительно. «Спартак» же очень блекло выглядел в дерби с ЦСКА, матч вообще был отвратительный, я его смотрел и просто плевался. Выход Дзюбы против «Спартака»? Может быть, из-за того, что это действительно особенно, Галактионов его и поставит, но не думаю, что в старте. Тренер переходит на новую схему игры, с маленькими нападающими. Это оправданно, и это начинает получаться. Если «Локомотив» будет проигрывать, вполне возможно, что Артем выйдет, чтобы впереди напрячь защитников, побороться, выиграть головой», — сказал Наумов «РБ Спорт».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 28 апреля и начнется в 16.15 по московскому времени.