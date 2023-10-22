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РПЛ

Сегодня, 16:25

Алаев заявил о готовности рассмотреть предложение по интеграции белорусских клубов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

«Мы с уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то РФС или Министерство спорта. Но РПЛ, состоящая из 16 российских клубов, не могу озвучивать позицию. Если будет такая инициатива, мы ее безусловно рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несет», — сказал Алаев «СЭ».

21 октября Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

РПЛ
Александр Алаев
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