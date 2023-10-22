Алаев заявил о готовности рассмотреть предложение по интеграции белорусских клубов

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

«Мы с уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то РФС или Министерство спорта. Но РПЛ, состоящая из 16 российских клубов, не могу озвучивать позицию. Если будет такая инициатива, мы ее безусловно рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несет», — сказал Алаев «СЭ».

21 октября Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.