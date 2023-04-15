Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Алдонин не считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал серию армейцев из пяти побед в чемпионате России.

«Можно ли сказать, что весной ЦСКА смотрится предпочтительнее всех в РПЛ? Я не готов прям так громко заявлять. Я вообще сторонник того, чтобы команда от игры к игре добивалась победы, и дальше уже смотреть по турнирной таблице. Какой смысл говорить, что ЦСКА ярче всех? Сейчас стоит один раз оступиться и до второго места можно не дотянуться. Я не считаю нужным говорить об этом. Явный фаворит за второе место? ЦСКА вышел на чистое второе место? Нет. Если бы они вышли на чистое второе место, то они могли бы считаться явными фаворитами. Опять же, надо смотреть календарь. Не помню, с кем осталось играть армейцам и их конкурентам. Поэтому сейчас анализ давать не готов», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

Сейчас ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Армейцы» на одно очко отстают от находящегося на второй позиции «Ростова» и на два очка опережают идущий четвертым московский «Спартак». При этом ростовчане и спартаковцы провели на матч меньше.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-ne-schitaet-tsska-favoritom-v-borbe-za-vtoroe-mesto-v-rpl
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Комличенко отреагировал на слова Талалаева: «Видимо, Андрей Викторович фанат Николая»

«Торпедо» — «Спартак»: главный тренер хозяев Клотет получил красную карточку