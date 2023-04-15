Алдонин не считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал серию армейцев из пяти побед в чемпионате России.

«Можно ли сказать, что весной ЦСКА смотрится предпочтительнее всех в РПЛ? Я не готов прям так громко заявлять. Я вообще сторонник того, чтобы команда от игры к игре добивалась победы, и дальше уже смотреть по турнирной таблице. Какой смысл говорить, что ЦСКА ярче всех? Сейчас стоит один раз оступиться и до второго места можно не дотянуться. Я не считаю нужным говорить об этом. Явный фаворит за второе место? ЦСКА вышел на чистое второе место? Нет. Если бы они вышли на чистое второе место, то они могли бы считаться явными фаворитами. Опять же, надо смотреть календарь. Не помню, с кем осталось играть армейцам и их конкурентам. Поэтому сейчас анализ давать не готов», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

Сейчас ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Армейцы» на одно очко отстают от находящегося на второй позиции «Ростова» и на два очка опережают идущий четвертым московский «Спартак». При этом ростовчане и спартаковцы провели на матч меньше.