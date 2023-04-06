Алдонин — о ретроматче в Волгограде: «С удовольствием со всеми увидимся»

Бывший игрок сборной России и «Ротора» Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» оценил идею проведения ретроматча к 80-летию победы под Сталинградом.

«Я планирую принять участие в матче. Конечно, мне предлагали. Безусловно, это отличная идея. Игра приурочена к Великой победе. Я считаю, что помнить об этом — это прекрасно. Это отличная инициатива. Хотел бы сыграть со всеми, с кем играл в прошлом. И с кем играл против, и с кем играл за. С удовольствием со всеми увидимся», — сказал Алдонин «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).