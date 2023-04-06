Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. Что бы про него ни говорили...»

Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» выразил мнение о тренерах, работающих в клубах РПЛ.

— Лучший тренер РПЛ на данный момент?

— Если заглянуть в таблицу — Семак. Впрочем, у него и ресурсы соответствующие. В этом смысле «Зениту» в России абсолютно равных нет. Имею в виду не только набор состава. Всю клубную вертикаль.

Из других тренеров отмечу Федотова и Карпина. Мне нравится, как играет ЦСКА — все четко, понятно. На поле каждый знает, что делать, куда бежать. При этом выбор исполнителей там довольно ограниченный, еще и Карраскаль подсдулся. Но Федотов не паникует. Не шарахается. Если армейцы выдавят «Спартак» из призовой тройки, я не удивлюсь.

Ну а Карпин доказал, что он реально хороший тренер. Что бы про него ни говорили. Скромный даже по меркам РПЛ подбор футболистов, ни одного легионера, закрытый уже год аэропорт, что сильно затрудняет логистику... Но у «Ростова» все в порядке с настроем, характером, мотивацией. Никто не пищит, не жалуется. Отсюда и результат.

Ранее Чугайнов поделился мнением о спаде в игре «Спартака».