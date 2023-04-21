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Сегодня, 11:44

Алдонин: «Если Фернандес вернется в ЦСКА, это будет усилением для команды в любом случае»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Если Фернандес вернется в ЦСКА, это будет усилением для команды в любом случае. Марио зарекомендовал себя с самой хорошей стороны. Чем больше будет классных и квалифицированных футболистов в клубе, тем лучше. Будет внутренняя конкуренция, и у футболистов будет больше мотивации, из-за этого и результат другой будет», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-esli-fernandes-vernetsya-v-cska-eto-budet-usileniem-dlya-komandy-244990/
Евгений Алдонин
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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