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Сегодня, 11:27

Гришин ожидает победу ЦСКА над «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

«Игру «Локомотива» и ЦСКА нельзя назвать дерби, это московская игра. В этом матче будет упорная борьба, обе команды набрали ход, и преимущества ни у кого не будет. Будет интересно посмотреть этот матч, но изначально у всех шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от того, кто как подготовится. Ведь ЦСКА играл с «Уралом» в Кубке, а «Локомотив» всю неделю готовился, поэтому сил у железнодорожников будет побольше. Но результат будет зависеть от того, как будет выстроена игра и как сыграют лидеры команд. Хотелось бы, чтобы ЦСКА продлил свою серию из восьми побед и одной ничьей в Кубке.

Думаю, что будет результативный матч. И «Локомотив» в последнее время много забивает, и ЦСКА без гола с поля не уходит. Мне понравился бы счет 3:3 больше, чем 0:0 в случае ничьей. Все-таки зрители приходят посмотреть на голы и мы их должны увидеть. Мне лучше такая фееричная ничья, чем нули на табло. Но я рассчитываю, что ЦСКА победит со счетом 2:1», — сказал Гришин Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-ya-rasschityvayu-chto-cska-pobedit-lokomotiv-v-24-m-ture-rpl-244980/
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