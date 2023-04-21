Форвард «Химок» Садыгов ответил Юрану: «Если он намекал на меня, пусть скажет в лицо»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» признался, что не знает причин увольнения Сергея Юрана. Футболист также ответил на вопрос, мог ли он послужить причиной ухода специалиста из клуба.

— Главная загадка этого сезона — почему «Химки» уволили Сергея Юрана. Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

— Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

— Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

— Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

— Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

— А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

— Очевидно, что Юран намекал на тебя.

— Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

— То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

— Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как [он относится ко мне] сейчас. Но летом все было в рабочем режим — он говорил, что рассчитывает на меня.

Юран покинул «Химки» в августе 2022 года. На данный момент 53-летний специалист возглавляет «Пари НН».