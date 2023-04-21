Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Форвард «Химок» Садыгов ответил Юрану: «Если он намекал на меня, пусть скажет в лицо»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Тренер Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» признался, что не знает причин увольнения Сергея Юрана. Футболист также ответил на вопрос, мог ли он послужить причиной ухода специалиста из клуба.

— Главная загадка этого сезона — почему «Химки» уволили Сергея Юрана. Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

— Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

— Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

— Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

— Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

— А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

— Очевидно, что Юран намекал на тебя.

— Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

— То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

— Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как [он относится ко мне] сейчас. Но летом все было в рабочем режим — он говорил, что рассчитывает на меня.

Юран покинул «Химки» в августе 2022 года. На данный момент 53-летний специалист возглавляет «Пари НН».

Сергей Юран
ФК Химки
Илья Садыгов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Илья Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи и хейта»
«Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте
Алдонин считает, что ЦСКА победит «Локомотив» в матче 24-го тура РПЛ
Каманцев рассказал, когда арбитр Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ
В ЦСКА рассказали, могут ли заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне
Гришин ожидает победу ЦСКА над «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не употребляет алкоголь

Карвальо рассказал, как Березуцкие преподали ему курс «плохого» русского языка