Алдонин: «Не буду никак осуждать тех, кто решился выступать за другую страну, будучи воспитанным в России»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал решение полузащитника «Крыльев Советов» Александра Зуева выступать за сборную Казахстана.

«Не знаю, станет ли смена спортивного гражданства в российском футболе какой-то тенденцией. Все-таки значимых игроков для российской сборной, имеющих два паспорта, не так много. И все те, кто уже принял решение, в том числе полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев, который будет играть за Казахстан, никак не зависят от нашей команды.

Еще важно понимать, что у каждого футболиста одна карьера. И шанс сыграть за национальную сборную выпадает не всем. Поэтому не буду никак осуждать тех, кто решился выступать за другую страну, будучи воспитанным в России», — сказал Алдонин RT.

В сезоне-2022/23 Зуев провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В составе юношеской сборной России Зуев выиграл в 2013 году чемпионат Европы среди игроков до 17 лет.