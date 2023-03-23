Алдонин: «Не факт, что эти три очка помогут спастись «Торпедо»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал решение КДК РФС засчитать техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«Можно долго рассуждать, заслуженно ли «Пари НН» присудили техническое поражение. Это ошибка людей, ответственных за ситуацию с игроками и их карточками. Халатность одного человека может отразиться на результате клуба. Техпоражение — очень суровое дисциплинарное наказание. Не факт, что эти три очка помогут спастись «Торпедо» — команда осталась без тренера. Сейчас если только эмоционально кто-то сможет каким-то образом повлиять на команду. Взять тот же «Урал»: в начале чемпионата игра не заладилась, но потом пришёл Гончаренко и наладил ситуацию во время трансферного окна. Сейчас такой возможности нет: получится что-то у нового тренера или нет — большой вопрос. Хотелось бы, чтобы команда воспряла духом, но за счёт кого и чего — непонятно», — цитирует «Чемионат» Алдонина.

Ранее «Торпедо» подавало протест на факт несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.