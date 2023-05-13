Алаев: «Очень надеюсь, что варварское решение о приостановке контрактов легионеров РПЛ не будет иметь продолжения»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему односторонней приостановки контрактов легионерами.

«Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.