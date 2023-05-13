Алаев: «Очень надеюсь, что варварское решение о приостановке контрактов легионеров РПЛ не будет иметь продолжения»

Сегодня, 10:58
Президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему односторонней приостановки контрактов легионерами.
«Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.