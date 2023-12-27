Алаев о возвращении пива на стадионы: «Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», — сказал Алаев.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен. В мае 2022-го правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.