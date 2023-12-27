Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Алаев о возвращении пива на стадионы: «Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», — сказал Алаев.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен. В мае 2022-го правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

РПЛ
Александр Алаев
1
0
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» при первой возможности»

Алаев — о системе «осень-весна»: «Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен»