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Алаев — о системе «осень-весна»: «Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему в ближайшее время не стоит ждать изменения формата «осень-весна» на «весна-осень».

«Свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличивания интриги, нужно больше зарабатывать. После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировали рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. Было много всяких вариантов, полтора года назад приняли решение. По факту почти 2,5 миллиарда пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена. Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. РПЛ сейчас — один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона получится такой же. В любом случае РПЛ — самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир», — сказал Алаев.

Также Алаев отметил, что у клубов также нет запроса к изменению формата чемпионата.

«Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. На данный момент у клубов нет запроса поменять формат чемпионата. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, в NBA сделали всесезонный турнир — 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами — если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы ее и пошел. Но ее сейчас нет. Ближайший сезон — 30 туров в классическом формате, а дальше посмотрим. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернемся к международным матчам — и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой «весна-осень»?» — добавил Алаев.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

РПЛ
Александр Алаев
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