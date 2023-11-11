Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Александр Бородюк: «Зенит» — «Краснодар» — главный матч первого круга»

Telegram Дзен

Тренер Александр Бородюк считает матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» главной игрой первого круга чемпионата России.

«Мне кажется, особенно для «Краснодара». Готовы ли «быки» бороться за золото или нет. Этот матч для них станет определяющим», — приводит «РБ Спорт» слова Бородюка.

Также он ответил на вопрос, есть ли шансы победить в этой встрече у «Краснодара».

«Здесь все зависит от футболистов, которые выйдут на поле, в этом и заключается исполнительское мастерство, характер, ментальность. Если они этот матч уверенно сыграют, то тогда можно говорить, что они способны бороться за чемпионство. Думаю, этот матч будет значимый как для «Зенита», так и для «Краснодара», — добавил Бородюк.

Матч лидеров РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

Краснодарцы лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают питерцев на 2 очка.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

 

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Бородюк
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божин оценил качество поля в Воронеже

Газинский удален за агрессивное поведение. На сколько матчей дисквалифицируют игрока «Урала»?