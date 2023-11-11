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Судейство

Сегодня, 17:36

Газинский удален за агрессивное поведение. На сколько матчей дисквалифицируют игрока «Урала»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Юрий Газинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В конце матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (3:1) судья Артем Любимов удалил игрока гостей Юрия Газинского за, как говорится в протоколе, «агрессивное поведение, удар соперника в лицо».

В соответствии с пунктом 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «агрессивное поведение игрока... до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом... в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока или официального лица клуба, наказывается дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба до 4 матчей».

Данный текст позволяет КДК РФС выносить разные наказания — в зависимости от обстоятельств. Четыре матча — это максимальный срок дисквалификации. Вряд ли Газинского отстранят на такое число игр.

Юрий Газинский
ФК Урал
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