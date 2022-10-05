Александр Дюков подвел итоги исполкома РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что думает о будущем российского футбола. Он также сообщил, какие вопросы обсуждались на заседании Исполкома РФС.

— Сегодня состоялось очередное заседание Исполкома РФС. Было рассмотрено пять вопросов. Первый — концепция развития взрослого и массового футбола. Она была рассмотрена и утверждена. Был рассмотрен вопрос генерального секретаря РФС, которым стал Максим Львович Митрофанов. Также в состав Исполкома РФС вошел Александр Алаев. Утвержден состав шести комитетов: сборные команды, профессиональный футбол, безопасность, этика и апелляционный комитет. Также определились с местом проведения финала Кубка России. Местом проведения выбрали «Лужники». Решение по Суперкубку будет принято в апреле.

— Есть ли уверенность в том, что футбол в России будет продолжаться?

— В футбол мы играем и продолжим это делать. Мы продолжим проведение всех наших соревнований и чемпионатов. Все программы РФС будут реализованы в соответствии с первоначальными планами. Мы не собираемся вносить коррективы.

Сегодня, 5 октября, Исполком РФС утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.