Александр Дюков подвел итоги исполкома РФС

Сегодня, 16:30
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что думает о будущем российского футбола. Он также сообщил, какие вопросы обсуждались на заседании Исполкома РФС.
— Сегодня состоялось очередное заседание Исполкома РФС. Было рассмотрено пять вопросов. Первый — концепция развития взрослого и массового футбола. Она была рассмотрена и утверждена. Был рассмотрен вопрос генерального секретаря РФС, которым стал Максим Львович Митрофанов. Также в состав Исполкома РФС вошел Александр Алаев. Утвержден состав шести комитетов: сборные команды, профессиональный футбол, безопасность, этика и апелляционный комитет. Также определились с местом проведения финала Кубка России. Местом проведения выбрали «Лужники». Решение по Суперкубку будет принято в апреле.
— Есть ли уверенность в том, что футбол в России будет продолжаться?
— В футбол мы играем и продолжим это делать. Мы продолжим проведение всех наших соревнований и чемпионатов. Все программы РФС будут реализованы в соответствии с первоначальными планами. Мы не собираемся вносить коррективы.
Сегодня, 5 октября, Исполком РФС утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования