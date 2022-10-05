Терюшков надеется, что Давыдов в ближайшее время появится в заявке «Химок»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.
«Спартак Гогниев все так же рассчитывает на Дениса Давыдова. Он хочет, чтобы парень играл. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время Денис будет в заявке», — приводит слова Терюшкова Sport24.
27-летний российский футболист Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года и провел один матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования