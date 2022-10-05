Терюшков надеется, что Давыдов в ближайшее время появится в заявке «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.

«Спартак Гогниев все так же рассчитывает на Дениса Давыдова. Он хочет, чтобы парень играл. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время Денис будет в заявке», — приводит слова Терюшкова Sport24.

27-летний российский футболист Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года и провел один матч.